За хуліганство нападникам загрожує до 4 років ув'язнення

Ввечері у четвер 15 серпня в комунальному автобусі № 58 Івано-Франківська стався конфлікт між пасажирами. Троє хлопців, яким зробили зауваження за куріння в маршрутці, побили 39-річного місцевого мешканця. Поліція відкрила кримінальну справу за хуліганство, вчинене групою осіб.

Конфлікт стався після того, як троє хлопців почали курити електронну сигарету в автобусі. Після зауваження, яке їм зробили водій та інші пасажири, почалась сутичка, відео якої оприлюднив місцевий Telegram-канал.

«Коли керманич попросив порушників вийти з автобуса, почався конфлікт, в результаті якого потерпів 39-річний мешканець Івано-Франківська. Йому завдали декілька ударів в обличчя та по тілу», – розповіли в поліції Івано-Франківської області.

Одного з нападників правоохоронці знайшли за місцем проживання. Його доставили до відділку, він визнав свою вину. У момент конфлікту 19-річний хлопець був у нетверезому стані.

Поліція відкрила кримінальну справу за хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає від 5 років обмеження волі до 4 років ув’язнення.