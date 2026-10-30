За напад на українців поляку загрожує до 20 років ув'язнення

Польська поліція затримала 30-річного громадянина Польщі за підозрою у нападі на двох українців в автобусі через національність. Нападник поранив їх ножем, після чого втік. За скоєне йому загрожує до 20 років ув’язнення. Про це у п’ятницю, 30 жовтня, повідомили у поліції.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався на початку жовтня. Поляк напав на двох українців у міському автобусі Варшави. Чоловік напав на них з ножем та завдав їм численних різаних ран, після чого втік. Постраждалі зазнали поранень і їх госпіталізували.

Правоохоронці розшукали нападника, ним виявився 30-річний громадянин Польщі. Він переховувався на території лісового масиву варшавського району Бялени, де його затримали. За інформацією поліції, напад стався з мотивів національної ненависті.

Відео поліції

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Нападнику висунули три обвинувачення, зокрема два з них щодо нападу на українців через їх національну приналежність. Як встановило слідство, з квітня 2021 року до лютого 2023 року поляк відбував покарання за аналогічний злочин.

Ще одне обвинувачення стосується погроз чоловіку в одному із закладів Варшави. Інцидент стався ще у серпні 2023 року. До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом трьох місяців. За скоєне йому загрожує від 3 до 20 років позбавлення волі.