Інцидент стався у місті Глівіце на півдні Польщі

Польська поліція розслідує напад на 46-річного громадянина України, який стався 20 червня у місті Глівіце на півдні Польщі, поблизу Катовіце. За даними правоохоронців, напад трапився через національність. Нападнику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це у п’ятницю, 26 червня, повідомила поліція Глівіце.

Інцидент стався ввечері у суботу, 20 червня. Зазначається, що компанія, у якій були українці та поляки, відпочивала в парку у Глівіце, коли до них підійшов нетверезий чоловік, який також відпочивав неподалік. Спершу поляк почав ображати чоловіка через національність, після чого жорстоко побив українця битою та втік. Правоохоронці не повідомляють, з якого регіону України був потерпілий, а також не називають його імені.

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Після інциденту поліція розшукала та затримала 46-річного нападника. Правоохоронці встановили, що на момент нападу чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. За цим фактом порушили кримінальну справу за статтями про умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень та публічні образи з мотивів національної ненависті. Суд постановив арештувати його на три місяці. У разі доведення вини йому загрожує до п’яти років тюрми.

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