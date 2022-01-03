У листопаді 2021-го мукачівець ледь не вбив двох людей

Закарпатська поліція затримала 34-річного Євгенія Кунака (Савчина), якого розшукували із листопада 2021 року через підозру у замаху на вбивство двох мешканців Мукачева. Зараз підозрюваний перебуває у СІЗО, йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці затримали 34-річного Євгенія Кунака у неділю, 2 січня. Чоловік перебував у розшуку понад місяць після вчинення злочину: 7 листопада 2021 року в одному з розважальних закладів у Мукачеві він вчинив стрілянину, внаслідок якої 26-річний та 27-річний мукачівці потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями.

Тоді потерпілі відмовилися надати будь-які покази та розповісти поліції, що сталося. Однак подію зафіксували камери спостереження, після перегляду яких з’ясувалося, що близько 01:00 години ночі між потерпілими та ще одним відвідувачем виник словесний конфлікт, у результаті якого останній почав стріляти з пістолета, після чого зник. Поліцейські встановили особу підозрюваного, його оголосили в розшук.

Правоохоронці провели спецоперацію та затримали 34-річного Євгенія Кунака (Савчина). Затриманому інкримінують ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство двох осіб). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.