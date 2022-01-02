Тіло 47-річного чоловіка виявили на вулиці з численними травмами голови

У новорічну ніч на одній із вулиць міста Седлеця на сході Польщі знайшли тіло 47-річного громадянина України. Як повідомив 2 січня сайт Wiadomości, убитий лежав на тротуарі вулиці з розбитою головою. Чоловік отримав численні травми голови, які, ймовірно, й стали причиною смерті.

Тіло чоловіка на вулиці близько 4 години ранку 1 січня виявила пара, яка поверталася з новорічної забави. Чоловік та жінка намагалися допомогти чоловікові, але він був вже мертвим. Свідки викликали поліцію.

Поліцейські встановили, що загиблий – 47-річний українець, який святкував Новий рік у Польщі в компанії українців та іноземців.

Інформацію про смерть українця також підтвердила прес-секретарка районної прокуратури міста Седльця Христина Голобек. За попередньою інформацією, чоловіка вбили. Наразі затримали 12 осіб. Це громадяни України, Індонезії та Білорусі. Проте їх не змогли допитати відразу, бо вони перебували у стані алкогольного сп’яніння.

За інформацією польського видання Super Expres, раніше вбитий проводив вечірки з іншими іноземцями на одній із вулиць Седльця в будинку, де здається житло.

Наразі триває розслідування.