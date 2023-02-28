Поліція затримала двох підлітків за адміністрування каналів руху «Редан»
За два дні по Україні було близько 30 масових зібрань прихильників цього руху
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Кіберполіція у вівторок, 28 лютого, затримала в Дніпрі та Черкасах 16-річного та 13-річного засновників Telegram-каналів руху «Редан», який прийшов в Україну з Росії.
«Я є засновником групи, в якій близько 2 500 учасників. Я створив її з метою заробітку на постах із реклами, оскільки зараз тема "Редана" популярна в соцмережах. Поняття "Редан" в Україні немає. Воно прийшло з Росії з метою дестабілізації. Прошу всіх перестати створювати зустрічі і шукати "реданівців", яких у нас немає. Краще допоможіть нашим солдатам. Я видаляю свою групу і прошу інших не створювати подібні», – сказав на відео затриманий підліток з Дніпра.
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