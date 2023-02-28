Кіберполіція у вівторок, 28 лютого, затримала в Дніпрі та Черкасах 16-річного та 13-річного засновників Telegram-каналів руху «Редан», який прийшов в Україну з Росії.

«Я є засновником групи, в якій близько 2 500 учасників. Я створив її з метою заробітку на постах із реклами, оскільки зараз тема "Редана" популярна в соцмережах. Поняття "Редан" в Україні немає. Воно прийшло з Росії з метою дестабілізації. Прошу всіх перестати створювати зустрічі і шукати "реданівців", яких у нас немає. Краще допоможіть нашим солдатам. Я видаляю свою групу і прошу інших не створювати подібні», – сказав на відео затриманий підліток з Дніпра.

Поліція повідомила , що бронювання реклами коштувало 10 доларів США. Telegram-канал заблоковано. З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці.

У свою чергу 13-річний підліток з Черкас сказав, що створив свій канал на тему руху «Редан» заради популярності.

Кіберполіція повідомила , що заблокувала канал, який адміністрував неповнолітній. Зараз із хлопцем та його батьками спілкуються ювенальні поліцейські.

Загалом Поліція заблокувала в соцмережах 18 каналів та груп, які були створені для розкручування молодіжного руху «ПВК Редан» в Україні. За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції Василя Богдана, головною метою організаторів цих груп є провокування конфліктів і масових бійок між підлітками.

Загалом за даними поліції протягом двох днів у різних регіонах України відбулося близько 30 зібрань молоді. За словами Богдана, до управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них – це неповнолітні.

Рух «ПВК Редан», як називають його учасники, нещодавно виник у Росії та пов'язаний з аніме-серіалом. Як і в РФ, у низці українських міст, зокрема Києві, Харкові, Житомирі, Львові та Івано-Франківську, підлітки та молоді люди, які відносять себе до цього руху, збирались, як заявили правоохоронці, для масових бійок.

У поліції назвали це російською спробою «використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні» та зараз встановлюють джерела фінансування та організаторів масових зборів підлітків.