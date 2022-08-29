Львівські патрульні затримали чоловіка, який ножем поранив 23-річного хлопця у центрі Львова. Вони також надали домедичну допомогу потерпілому до приїзду швидкої.

Інцидент трапився в неділю, 28 серпня, близько 23:00 на проспекті Свободи.

«Патрулюючи, інспектори почули вигуки від натовпу людей, які просили про допомогу. На місці події патрульні виявили 23-річного чоловіка з раною на нозі і почали надавати домедичну допомогу львів’янину», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Поліцейський Андрій Балушка наклав потерпілому турнікет та зупинив кровотечу. Потім постраждалого передали медикам, які доставили його в лікарню.

Патрульні затримали 39-річного львів’янина, який може бути причетним до нанесення ножового поранення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме обставини. Наразі причини конфлікту нез’ясовані, також невідомо, чи були чоловіки між собою знайомі.