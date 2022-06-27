38-річну власницю інтернет-магазину наркотиків затримали біля поштового відділення у Тернополі

У Тернополі поліція затримала 38-річну жінку, яка разом зі своїм чоловіком організувала у місті продаж закладок. Її чоловік, уродженець Албанії, намагався втекти за кордон, але його затримали у пункті пропуску. Як встановило слідство, подружжя створило власний інтернет-магазин з продажу наркотиків на початку року. Жінка домовлялась з покупцями, а чоловік розкладав закладки. За місяць вони заробляли до 200 тис. грн.

Про затримання сімейної пари продавців наркотиків стало відомо у понеділок, 27 червня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Зазначається, що співробітники управління карного розшуку отримали інформацію про партію наркотиків, яка має надійти в одне з поштових відділень Тернополя.

«У день отримання за поштовою передачею прийшла жінка, але забрати товар не встигла. Тернополянку, 1986 року народження, затримали оперативники управління по боротьбі з наркозлочинністю. В пакунку правоохоронці виявили 200 грамів канабісу», – йдеться у повідомленні.

Виявилось, що незаконним бізнесом вона займалась не сама, а зі своїм чоловіком, уродженцем Албанії. Ще на початку року вони відкрили інтернет-магазин з продажу закладок. Продавали в основному амфетамін, PVP, мефедрон та канабіс. Вони не наймали інших працівників, оскільки не хотіли ділитись доходами. За місяць їм вдалось заробляти близько 100-200 тис. грн.

Жінка замовляла через інтернет товар, спілкувалася із потенційними покупцями. В обов'язки чоловіка входило фасування та розповсюдження закладок.

«Під час обшуку оперативники виявили та вилучили майже сотню готових закладок, мобільні телефони, зіп-пакети, сім-картки, ізострічку, магніти, чорнові записи та рекламні написи вказаного інтернет-магазину майже на 100 тис. грн», – зазначає поліція.

Чоловік, як дізнався, що його дружину викрили та затримали правоохоронці, намагався залишити країну, але перетнути українсько-румунський кордон йому не вдалося. Його на пункті пропуску зупинили працівники прикордонної служби та передали поліцейським.

Жінці оголосили підозру згідно із ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів). Вона перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Питання щодо її чоловіка вирішується. За цією статтею жінці загрожує до десяти років ув'язнення.