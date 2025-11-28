На Кіровоградщині троє чоловіків вбили військового

На Кіровоградщині поліція затримала трьох чоловіків за підозрою у вбивстві військового. Про це у п’ятницю, 28 листопада, повідомили у пресслужбі Нацполіції Кіровоградської області.

До правоохоронців надійшло повідомлення, що в одному з населених пунктів області виявили тіло чоловіка. Під час розслідування поліцейські встановили, що загиблий –військовослужбовець. За даними слідства, боєць загинув внаслідок конфлікту, який днями виник між ним та трьома жителями області.

«Під час суперечки один із нападників схопив металеву арматуру та завдав кілька ударів по голові потерпілому. Від отриманих ударів військовослужбовець упав на землю, однак нападники продовжили бити його ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Правоохоронці розшукати та затримали підозрюваних у злочині. Ними виявились чоловіки віком 19, 30 та 36 років. Затриманим оголосили підозри в умисному вбивстві, що скоєно групою людей (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі, наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, 15 листопада поліція Кіровоградщини повідомила про затримання 50-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві українського військовослужбовця. За даними слідчих, підозрюваний виманив військового в ліс під приводом продажу автомобіля й застрелив заради грошей.