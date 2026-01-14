Росіяни заманили нігерійця на війну під приводом роботи на будівництві

У полон 120 окремої бригади територіальної оборони потрапив 36-річний громадянин Нігерії Банколі Мачі. Полонений думав, що їде до Росії працювати на будівництві, але опинився у лавах російської армії. Третій армійський корпус опублікував інтерв’ю Банколі Мачі, у якому той розповів про російські схеми вербування.

Банколі Мачі працював у Нігерії автомеханіком, але роботи було мало, тож грошей не вистачало навіть на першочергові потреби. Знайомий Банколі розповів йому про можливість нібито працевлаштуватися на будівництво в Росії, той погодився й вони разом підписали контракти. Полонений уточнює, що документ був написаний російською мовою й не мав перекладу. Згодом його запросили до російського посольства, де видали візу. Росіяни обіцяли Банколі зарплату у розмірі 6 тис. доларів. За його словами, на зароблені гроші він планував відкрити власний магазин автозапчастин або кондиціонерів.

«Я розповів про роботу в Росії своїй сестрі. Ми всі зраділи, що нарешті хоч хтось з родини може поїхати й чогось досягти, працювати для сім’ї [...] Я мав заробити гроші й повернутися до Нігерії, щоб бути там кимось», – розповів Банколі Мачі.

Після отримання візи Банколі з товаришем вилетіли з Нігерії до Ефіопії, а звідти до Росії. З російського аеропорту чоловіків привезли до табору для іноземців, там вони вже зрозуміли, що їх планують відправити на фронт. Загалом Банколі побував у трьох російських таборах, де також були громадяни Франції, Китаю, Бразилії, Уганди, Гани та Гаїті. За словами полоненого, всі іноземці, з якими він спілкувався у таборі, також потрапили до Росії під приводом заробітків. Банколі також розповів, що з таборів неможливо втекти, оскільки вони під охороною.

«У таборах були навчання. Ми вже зрозуміли, що ми – солдати. Але я цього не сприймав [...] Нас вчили стріляти, кидати гранати. Після навчань відправили до іншого табору, а звідти на передову», – сказав полонений.

Під час першого бойового виходу Банколі потрапив під обстріл 120 бригади ТрО, отримав кульове поранення та здався у полон. Чоловіку надали медичну допомогу, нагодували та напоїли. За словами Банколі, у полоні до нього ставляться добре.

«Я не очікував того, з чим стикнувся в Україні. Я дуже щасливий, що вони (українські військові, – ред.) так про мене піклуються. Вони дуже допомогли мені. Я знаю, що живий завдяки цьому. Мене полікували, дали їжу та воду. Я щасливий», – підсумував полонений.

Полонений стверджує, що не планує повертатися до Росії. Також Банколі закликав іноземців, яких обманом завербували на війну проти України, здатися у полон.

Нагадаємо, 9 червня 2025 року британська газета The Telegraph повідомляла, що росіяни завербували на війну проти України тисячі мігрантів з африканських країн.