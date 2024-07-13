Найбільша електростанція Європи у Белахтуві, Польща

Польща висунула пропозицію Єврокомісії постачати електроенергію, вироблену з польського вугілля, до України. В обмін на це країна пропонує не платити квоти за шкідливі викиди, повідомило РАР 12 липня.

Речник Єврокомісії Тім Макфі підтвердив, що Польща попросила про зустріч щодо обговорення надання Україні електроенергії з польських електростанцій в обмін на скасування квот. За словами посадовця, обговорення стосується правил Системи торгівлі викидами (ETS), згідно з якими електростанції мають викуповувати квоти та платити за вуглецеві викиди.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого зараз у нас дуже багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля, направляти коштом Європи через існуючий енергетичний міст в Україну», – повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Туск зазначив, що це стало б додатковим джерелом енергопостачання для України, яка потерпає від наслідків російських обстрілів на ТЕЦ та об’єкти критичної інфраструктури.

Зазначимо, наразі Єврокомісія не схвалила надання польської електроенергії в обмін на скасування квот.

До слова, Польща вже експортує електроенергію до України – додаткова угода про скасування квот на викиди зможе дозволити збільшити поставки електроенергії удвічі. Наразі експорт електроенергії до України обмежений лімітом 1,7 ГВт.

Нагадаємо, 5 липня Володимир Зеленський повідомив, що наразі ведуться перемовини щодо збільшення обсягу імпорту електрики. За його словами, урядовці та представники центральної влади готують рішення щодо підтримки українців на тлі дефіциту електроенергії.