У компанії заявили, що росіяни не залучені до безпосереднього будівництва морської ВЕС

Агентство внутрішньої безпеки Польщі проведе розслідування російського сліду на будівництві нової морської вітроелектростанції Baltic Power польської енергетичної групи Orlen. Розслідування ініціювали після анонімного листа про те, що на одному з кораблів, залучених до будівництва ВЕС, працюють громадяни Росії, повідомило 8 липня Business Insider Polska з посиланням на власні джерела.

За даними медіа, безпосередньо перед запуском морської вітрової електростанції Baltic Power з'явилася інформація, що на судні данської компанії Vestas, працюють росіяни. Зазначається, що судно займається транспортуванням технічних працівників на будмайданчик морської ВЕС, де продовжується встановлення турбін.

За даними співрозмовника видання, на адреси Orlen, міністерства енергетики та канцелярії премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска надійшов анонімний електронний лист про членів екіпажу судна. За даними інформатора, двоє з них є громадянами Росії. Ще один працівник має болгарський паспорт, а решта членів екіпажу – поляки та українці.

У листі йшлося, що «громадяни Росії мають повний доступ до критичної інфраструктури країни». Анонімний інформатор також запропонував урядовцям закрити доступ та заборонити росіянам працювати в Польщі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У коментарі медіа віцепрезидент Orlen з питань безпеки та ризиків Павел Войтунік заявив, що росіяни не працюють безпосередньо на будівництві Baltic Power, а на кораблі. Він зазначив, що у будівництві вітрової електростанції беруть участь, серед інших, канадські та скандинавські компанії, які також мають власні процедури безпеки та зобов’язані за контрактом дотримуватися вимог, встановлених Baltic Power.

У компанії Vestas, якій належить судно, повідомили, що корабель та члени його екіпажу експлуатуються зовнішнім субпідрядником, і «немає жодних ознак будь-якого ризику для безпеки чи збоїв у роботі».

Про лист повідомили Агентству внутрішньої безпеки, яке проведе власне розслідування.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Довідково. Польський нафтовий концерн Orlen займається нафтопереробкою та дистрибуцією паливно-мастильних матеріалів як гуртом, так і через власну мережу автозаправних станцій. Це найбільша компанія Польщі, 27,52% акцій належить державі. Підприємству належать У складі концерну — три НПЗ на території Польщі, три на території Чехії та завод Mažeikių у Литві. Загальна потужність переробки нафти в трьох країнах становить до 28 млн тонн на рік.

У 2023 році Orlen розпочала будівництво Baltic Power – найбільшої морської вітряної електростанції в Європі. Проєкт передбачає зведення 76 вітряків потужністю 15МВт з невеликими ядерними реакторами.