Радослав Сікорський повідомив, що Польща шукатиме альтернативи, якщо SpaceX виявиться ненадійним партнером

Американський бізнесмен, мільярдер та очільник департаменту ефективності США Ілон Маск заявив, що український фронт «розвалиться» у разі відключення ЗСУ від систем зв’язку Starlink від компанії Маска SpaceX, які надають розвіддані для українських оборонців. На слова Маска 9 березня відреагував глава польського МЗС Радослав Сікорський, який нагадав, що саме Польща оплачує послуги Starlink для України на понад 50 млн доларів на рік, і шукатиме інших постачальників, якщо SpaceX виявиться ненадійним партнером.

Вранці неділі, 9 березня, Ілон Маск у своїй соцмережі Х заявив, що «буквально викликав Путіна на фізичний бій сам на сам над Україною». На його думку, супутникова система Starlink, користування якою Маск надав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення Росії до України, є основою української оборони.

«Їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну. Від чого мене нудить — це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє. Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м’ясорубка зупинилася», – написав Маск, імовірно, натякаючи на можливе припинення надання послуг Starlink для України.

На слова Ілона Маска 9 березня відреагував очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. На своїй сторінці в Х він нагадав, що супутникові системи для України оплачує міністерство цифровізації Польщі, витрачаючи на це приблизно 50 млн доларів на рік.

«Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших», – повідомив Радослав Сікорський.

Доповнено. Державний секретар США Марко Рубіо, реагуючи на слова Радослава Сікорського, заявив, що «ніхто не погрожував відключити Україну» від Starlink.

«І скажи спасибі, тому що без Starlink Україна б цю війну давно програла і росіяни зараз були б на кордоні з Польщею», – написав Рубіо.

Також на повідомлення Сікорського відреагував сам Маск, який заявив, що Starlink «нічим не замінити».

«Тихо, маленька людино. Ви платите незначну частину вартості», – написав Ілон Маск.

Згодом Ілон Маск написав, що Starlink ніколи не вимкне свої термінали, «незалежно від того, наскільки він не погоджується з політикою щодо України».

«Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету», – написав він.

Зазначимо, на кінець 2024 року Польща передала Україні 24 400 Starlink від компанії SpaceX. Пристрої, надані країною, складають половину всіх робочих терміналів в Україні. Наприкінці лютого Польща повідомила, що надасть Україні більше терміналів для більш стабільного зв’язку на лінії фронту.

Нагадаємо, заяви Ілона Маска відбулися на тлі припинення надання з боку США військової допомоги Україні, а також припинення передачі американських розвідувальних даних щодо Росії. Зазначимо, що після припинення надання урядових розвідданих передачу супутникових знімків також припинила американська приватна компанія Maxar – закриття доступу до супутникових знімків стосується як урядових користувачів, так і приватних.

До слова, минулого тижня Reuters з посиланням на джерела повідомило, що американські дипломати обговорюють можливість відключення України від Starlink, якщо Київ відмовиться від запропонованих умов в угоді про корисні копалини. Втім, згодом Маск відреагував на повідомлення агентства, заявивши, що ця інформація не відповідає дійсності.