Американська компанія надавала відомості про результати українських атак углиб Росії

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies, яка надавала Україні розвіддані у вигляді супутникових знімків, закрила доступ до світлин з космосу. Про це повідомило видання «Мілітарний» у п’ятницю, 7 березня, із посиланням на повідомлення кількох користувачів Maxar.

На правах анонімності користувачі повідомили, що компанії припинила надавати доступ до супутникових знімків. За офіційним повідомленням, яке отримали користувачі від керівництва Maxar, відключення від послуг відбулися «за адміністративним запитом».

«Фактично ж відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних. Тобто адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України», – повідомило видання.

Зазначається, що припинення надання супутникових знімків стосується як урядових користувачів, так і приватних.

Зауважимо, компанія Maxar з початку повномасштабної війни Росії проти України була одним із найбільших постачальників комерційних супутникових знімків для України про пересування російських окупантів, їхню дислокацію, а також результати українських атак углиб Росії.

Нагадаємо, 5 березня США повідомили про припинення обміну розвідувальними даними з Україною – це відбулося після того, як президент США доручив призупинити військову допомогу Україні на тлі суперечки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Згодом у США повідомили, що припинили обмін розвідданими виключно для атак углиб Росії – інформацію про рух російської авіації США не приховали.

На рішення Сполучених Штатів відреагували Франція та Велика Британія – країни пообіцяли Україні продовжити надавати власні розвіддані. Зокрема, вони допоможуть Україні підтримувати систему раннього попередження про напад і частково допомагатимуть завдавати удари вглиб території Росії.