У мішках виявили 280 кг жіночого одягу

На митному посту «Устилуг» викрили громадянина Польщі, який намагався ввезти без сплати митних платежів 280 кг жіночого одягу. Чоловік задекларував вантаж як гуманітарну допомогу, отримувачем якої вказав благодійний фонд на Полтавщині.

Як повідомила прес-служба Волинської митниці, працівники сконтактували з представниками вказаного благодійного фонду і з’ясували, що насправді ніякого гуманітарного вантажу там від вказаного перевізника не очікували.

На чоловіка склали протокол за ч.1 ст. 483 Митного кодексу (переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає штраф у сумі від 50 до ста відсотків від вартості товару, а також суд може застосувати конфіскацію.

«Увесь крам тимчасово вилучений на склад митниці. Його вартість встановлять у ході провадження», – додають у митниці.