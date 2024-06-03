Польські фермери анонсували акцію протесту, яка розпочнеться 4 червня

У вівторок, 4 червня, польські фермери вийдуть на протест та розпочнуть блокування кордону у пункті пропуску Гребенне - Рава-Руська. Акція протесту буде на вантажній ділянці кордону.

Як повідомляє Львівська митниця, польські фермери анонсували акцію протесту, яка розпочнеться 4 червня близько 10:00 та триватиме до другої половини четверга, 6 червня. Поляки блокуватимуть вантажну ділянку у пункті пропуску Гребенне - Рава-Руська. Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

«У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами», – повідомляють львівські митники.