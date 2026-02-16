Семену Глузману було 79 років

У понеділок, 16 лютого, близько 12:00 помер 79-річний український дисидент, лікар-психіатр і правозахисник Семен Глузман. Про це повідомила журналістка Леся Харченко.

«Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті й іронії», – йдеться у повідомленні.

Семен Глузман народився 10 вересня 1946 року у Києві. Він закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «психіатрія» і на початку 1970-х років відкрито виступив проти практики використання психіатрії як інструменту політичних репресій у СРСР.

У 1972 році Глузмана засудили до семи років таборів і трьох років заслання. Він відбував покарання у Пермській та Тюменській областях Росії. Під час ув’язнення Глузман продовжував наукову й публіцистичну діяльність, зокрема, написав працю «Посібник із психіатрії для інакодумців».

Після повернення із заслання працював лікарем, педіатром і завідувачем відділення поліклініки у Києві. Він також активно продовжував займатися правозахисною та науковою діяльністю. З 1989 року входив до експертних груп при Верховній Раді СРСР та Асоціації психіатрів України. Був виконавчим директором Українсько-американського бюро захисту прав людини, виступав перед Конгресом США як експерт із прав людини та долучався до міжнародних досліджень у сфері психічного здоров’я. У 1998 році став одним з авторів Закону України «Про психіатричну допомогу».

У 2008 році він отримав Женевську премію з прав людини в галузі психіатрії за мужність і відданість принципам гуманізму.