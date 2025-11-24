Він керував музеєм 30 років

Колишній директор Тернопільського обласного художнього музею, мистецтвознавець і краєзнавець Ігор Дуда помер у Тернополі на 86 році життя. Він мав звання Заслуженого працівника культури України і пропрацював директором музею 30 років.

Про смерть тернополянина повідомили на сторінці Тернопільського обласного художнього музею у фейсбуці. «Його відданість музейній справі, невтомна праця та щире служіння культурі залишили глибокий слід у житті Тернопільщини. Ігор Микитович був мудрим керівником, натхненним дослідником і людиною великого серця», – зазначили в музеї.

Панахида за Ігорем Дудою відбудеться в понеділок, 24 листопада, о 18:00 в поминальній каплиці церкви Матері Божої Неустанної Помочі, що на бульварі Данила Галицького, 1Б. Похорон проведуть о 12:00 у вівторок, 25 листопада.

Додамо, що Ігор Дуда народився 10 березня 1940 році. Був редактором газети «Дзвони Лемківщини», упорядником словників лемківського говору, автором мовознавчих книг, а також організатором першого в Україні фестивалю лемківської культури. У 1945 році його родина пережила примусове виселення з с. Ганчова Горлицького повіту Республіки Польщі.

Ігор Дуда 30 років очолював Тернопільський обласний художній музей – з 1991 року по 2021 рік. Був мистецтвознавцем, краєзнавцем, педагогом, редактором та реставратором.