Ганна Самотіс жила в селі Вищі Луб'янки Збаразької громади

У селі Вищі Луб'янки Збаразької громади на Тернопільщині померла колишня зв'язкова ОУН-УПА Ганна Самотіс. Їй було 98 років. Жінка померла у неділю, 23 листопада, а поховають її в понеділок, 24 листопада. Про це повідомили на сторінці Збаразької громади у фейсбуці.

«Ганна Дмитрівна була прикладом відданості рідній Україні, вірності ідеалам свободи і незалежності, патріотизму українського народу. Щиро співчуваємо рідним та близьким покійної з приводу непоправної втрати», – йдеться у повідомленні.

Ганну Самотіс у віці 17 років засудили на 10 років позбавлення волі. Вона відбувала покарання у виправно-трудових таборах Республіки Комі Іркутської області. Її реабілітували 1992 року. За даними «Суспільне. Тернопіль», в архіві головного управління СБУ в Тернопільській області зберігається кримінальна справа №1806. У ній зібрані слідчі матеріали колишнього НКДБ щодо звинувачення в державній зраді шести жителів Збаражчини, серед них була і Ганна Самотіс. Також у справі є постанова на її арешт, видана Збаразьким райвідділом НКДБ 12 травня 1945 року.

Жінку звинуватили в тому, що вона, «будучи ворожо налаштованою проти існуючого ладу в СРСР, зрадила Батьківщині, вступила в антирадянську організацію українських націоналістів і виконувала роботу зв'язкової». 18 травня Ганні обрали запобіжний захід – тримання під вартою, а пізніше засудили до 10 років заслання. У липні 1954 року Ганна Самотіс повернулася в родинне село Вищі Луб'янки.

Раніше в інтерв’ю «Суспільне.Тернопіль» 96-річна Ганна Самотіс розповідала, що вона в 16 років добровільно долучилася до ОУН і стала зв'язковою. Передавала інформацію для повстанців за допомогою записок, які тоді називали «стафетками».