Олег Гринів викладав політологію та філософію у Львівському державному університеті фізичної культури

У неділю, 18 квітня, у віці 80 років помер львівський поет, письменник, доктор філософських наук Олег Гринів. Про це повідомляє «Еспресо.Захід» з посиланням на рідних, а також журналіст Богдан Кушнір, який був студентом Гриніва. Причина смерті не уточнюється.

Олег Гринів народився у Миколаївському районі на Львівщині, у 1967 році закінчив Львівський університет. Наприкінці 1980-х років працював на кафедрі наукового комунізму Львівського політехнічного інституту, а на початку 1990-х завідував кафедрою суспільно-гуманітарних наук Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова.

Був деканом факультету політології Київського міжнародного університету, згодом – завідувачем кафедри політології. До вересня 2011 року працював професором на кафедрі суспільно-політичних наук. Викладав політологію та філософію у Львівському державному університеті фізичної культури.

Лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка в галузі науки (2008 рік), автор понад 400 наукових праць, поетичної збірки та низки книг про проблеми української націології, національне державотворення та геополітичні проблеми незалежної України, зокрема українсько-російські стосунки.