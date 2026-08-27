Ратко Младич був сербським генералом Югославської народної армії

У віці 85 років помер Ратко Младич – сербський генерал, якого Міжнародний трибунал у Гаазі засудив до довічного ув’язнення за воєнні злочини та злочини проти людяності під час війни в Боснії та Герцеговині (1992-1995). Зокрема, Младича визнали винним у геноциді боснійських мусульман у Сребрениці у липні 1995 року та злочинах під час облоги Сараєва.

Про смерть Младича повідомило сербське видання N1 із посиланням на державну секретарку у Міністерстві прав людини та меншин Сербії Лідію Павічевич. Із 2024 року він перебував у лікарні для тримання під вартою в Гаазі. За цей час Младич переніс кілька інсультів, а суд у Гаазі неодноразово відхиляв прохання про його тимчасове звільнення для лікування в Сербії.

Хто такий Ратко Младич

Ратко Младич був сербським генералом Югославської народної армії, а згодом – начальником штабу Війська тоді ще самопроголошеної Республіки Сербської на території сучасної Боснії та Герцеговини. Младич був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, якого також засудили до довічного ув’язнення за геноцид у Сребрениці.

Під час війни в Боснії та Герцеговині Младич командував військом боснійських сербів. Він був причетний до низки воєнних злочинів, зокрема до геноциду в Сребрениці та облоги Сараєва.

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Військова кар’єра Ратко Младича

Ратко Младич служив у Югославській народній армії. Після розпаду Югославії він опинився серед командування військ боснійських сербів.

У 1992 році Младич став начальником штабу Війська Республіки Сербської. На цій посаді він залишався до 1996 року.

У цей період його війська брали участь у бойових діях на території Боснії та Герцеговини, зокрема в облозі Сараєва та захопленні Сребрениці.

Геноцид у Сребрениці

Одним із головних епізодів, за які Младича засудили в Гаазі, став геноцид у Сребрениці в липні 1995 року.

6 липня 1995 року армія боснійських сербів під керуванням Младича напала на Сребреницю. Вже через п’ять днів – 11 – липня, вона повністю захопила місто.

За вісім днів окупації армія винищила близько восьми тисяч мусульман чоловічої статі. Близько 30 тисяч жінок і дітей було депортовано з міста. За ці дії Младича звинуватили в геноциді та злочинах проти людяності.

Участь в облозі Сараєва

Ще одним епізодом війни, за який Младича визнали винним, стала облога Сараєва, що тривала чотири роки – з 1992 до 1996 року.

Суд встановив, що сербські снайпери під командуванням Младича стріляли у цивільних крізь вікна їхніх осель. Також вони обстрілювали «все, що рухається» у мусульмансько-хорватській частині Сараєва, що привело до великої кількості жертв.

За що судили Ратко Младича

Младича звинувачували у воєнних злочинах, геноциді та злочинах проти людяності, скоєних під час війни в Боснії 1992–1995 років. Серед основних злочинів, із якими пов’язували його ім’я – геноцид у Сребрениці та злочини під час облоги Сараєва.

У 2017 році Младича засудили до довічного ув’язнення. У липні 2021 року його остаточно засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни в Боснії 1992–1995 років, зокрема за облогу Сараєва та геноцид у Сребрениці.

Після завершення війни Младич тривалий час переховувався від правосуддя. У 2011 році його заарештували сили безпеки Сербії. Після цього Младича екстрадували до Гааги, де розпочався судовий процес.

Арешт відбувся через 16 років після того, як його звинуватили у воєнних злочинах.

Останні роки в Гаазі

Із 2024 року Ратко Младич перебував у лікарні для тримання під вартою в Гаазі.

Він переніс кілька інсультів. Через стан здоров’я його захист неодноразово просив дозволити тимчасове звільнення для лікування в Сербії. Однак суд у Гаазі відхиляв такі прохання.

Ратко Младич помер у віці 85 років.