Ярослав Фейло помер у віці 70 років

У четвер, 8 грудня, у віці 70-років помер заслужений журналіст України, ведучий Львівського телебачення Ярослав Фейло. Про смерть Ярослава Фейла ZAXID.NET повідомили у Львівській обласній організації Національної спілки журналістів. Помер Ярослав Фейло у віці 70 років, два тижні тому відзначивши свій ювілей.

Ярослав Фейло понад 40 років пропрацював на Львівському обласному радіо та телебаченні на «Високому Замку» як ведучий суспільно-політичних програм. Був заслуженим журналістом України, лауреатом низки обласний премій у галузі журналістики, заступником голови обласної організації Національної спілки журналістів України. Автор близько 100 документальних телефільмів, багатьох книг та публіцистичних статей.

Зокрема, Ярослав Фейло був автором та ведучим телепроектів «Аргументи» (спільно із Ігорем Гуликом), Студія «С», «Суспільний діалог», «Слово депутата», «Спадщина», продюсером проекту «Вічне джерело», організатором та ведучим телепрограм «Стрітенські зустрічі», «Яблунева ялинка», телеверсій «Святими місцями світу».

Поховають Ярослава Фейла на його батьківщині у Бродах.