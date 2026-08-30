Аварія сталася неподалік села Кізлів Золочівського району

У суботу, 29 серпня, на трасі Київ-Чоп поблизу села Кізлів Буської громади трапилася ДТП за участі інкасаторського автомобіля та легкового автомобіля. В результаті зіткнення до лікарень госпіталізували семеро людей, серед яких двоє дітей. Про це у неділю, 30 серпня, повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Як йдеться у повідомленні, аварія сталася 29 серпня близько 05:55 на трасі Київ-Чоп, неподалік села Кізлів Золочівського району. За попередніми даними, інкасаторський автомобіль Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 32-річного мешканця Запоріжжя здійснював обгін автомобіля та зіткнувся з автівкою Fiat Scudo, яким кермував 59-річний мешканець села Пониковиця Золочівського району. Внаслідок аварії травмувалося семеро людей – водій та четверо пасажирів Fiat Scudo, серед яких двоє дітей віком 12 та 9 років, та двоє пасажирів інкасаторського автомобіля.

Фото поліції

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Встановлюються обставини події.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати