Фахівці музею досліджують знайдений архів ОУН

У лісі на Прикарпатті місцевий житель знайшов бідон із архівними документами Більшівцівського районного проводу ОУН. Матеріали датовані переважно 1948–1949 роками. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери.

​Там розповіли, що до музею звернувся житель села Загір’я Андріан Шаган. Під час прогулянки лісом біля села Старі Скоморохи він випадково зачепився ногою за дріт. Чоловік розкопав ґрунт і виявив запечатаний бідон, усередині якого були історичні документи.

Для огляду місця та безпечного вилучення архіву туди приїхала спільна група науковців і музейників. Знайдені матеріали вже передали фахівцям музею для подальшого дослідження.

«Наші фахівці вже розпочали кропіткий процес детального опрацювання знайдених матеріалів, адже документи потребують особливого догляду. Згодом ми обов'язково анонсуємо перші результати дослідження та ознайомимо громадськість із деталями цього унікального архіву», – повідомили в музеї.

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Директор КП «Пам’ять» Василь Тимків, який входив до робочої групи з обстеження архіву, у коментарі «Суспільному» розповів, що бідон із документами міг належати керівникові Більшівцівського проводу ОУН або його заступнику.

За його словами, основний масив архіву становлять пропагандистські матеріали: листівки, відозви до українців-червоноармійців та інших поневолених народів СРСР, а також брошури з історії України.

Також в архіві є документи про господарську діяльність ОУН, зокрема, щодо збору грошей для підтримки підпілля, та документи Служби безпеки ОУН.

«Оскільки тут представлено матеріали різних напрямів, ми робимо висновок, що документи належали різним підпільним структурам, тобто референтурам. Кожен територіальний осередок ОУН – чи то районного, надрайонного чи обласного рівня – поділявся за напрямами діяльності на господарчу, пропагандистську, організаційно-мобілізаційну та військову референтури», – пояснив Василь Тимків.

Нагадаємо, у травні Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила архівні документи КДБ про полковника Армії УНР та голову ОУН Андрія Мельника. У справі збереглися матеріали зовнішнього спостереження, фото на приховані камери, агентурні донесення та навіть документи про підготовку операції з ліквідації Мельника наприкінці 1944 року.