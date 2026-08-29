Наслідки російської атаки на Київську область

Володимир Зеленський підтвердив, що масштабна детонація на Київщині сталася внаслідок російського удару по складу боєприпасів Сил оборони. Про це президент повідомив у суботу, 29 серпня, у своїх соцмережах.

За інформацією Володимира Зеленського, перший удар росіян припав на склад Сил оборони з боєприпасами, що був розташований у селі Мила Бучанського району. Там зберігалися дрони, міни, снаряди та інші боєприпаси.

Російська атака на склад спричинила детонацію та масштабні руйнування. Президент зауважив, що після аналогічної трагедії у селі Вишневе, яка сталася 6 липня, відповідальні за розміщення складу у селі Мила не вжили необхідних заходів. Володимир Зеленський зазначив, що зберігання боєприпасів серед житлової забудови – злочин. Президент запевнив, що правоохоронці встановлять відповідальних за розміщення складу у межах розслідування.

«Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. [...] Ми говорили з Генеральним прокурором, з МВС, із СБУ, з Головкомом – все, що необхідно для розслідування, у них є», – зазначив Володимир Зеленський.

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Водночас Генштаб ЗСУ зазначив, що першопричиною трагедії є Росія, однак там також наголосили на неприпустимості розміщення складів зі зброєю серед житлової забудови.

«Збройні Сили висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих, а також усім жителям Київщини, які постраждали внаслідок цієї трагедії. Її першопричина – країна-агресор, Російська Федерація. Наголошуємо на неприпустимості розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поблизу цивільної забудови й місць перебування мирних жителів», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, увечері пʼятниці, 28 серпня, росіяни дроном атакували складські приміщення у Бучанському районі Київщини. Через масштабну детонацію на ділянці траси М-06 Київ – Чоп з 15-го до 32-го км перекрили рух в обох напрямках.

Внаслідок атаки загинули 37 людей, серед них голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич, який прибув на місце події, щоб допомогти екстреним службам ліквідувати наслідки. Також поранення отримали 42 людини.