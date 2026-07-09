Рятувальника четверту добу працюють у Вишневому

Володимир Зеленський розповів, що у Вишневому Київської області під російський обстріл потрапив склад боєприпасів «Укроборонпрому». Ураження об'єкта спричинило масштабні детонації в місті. Про це президент України розповів під час спілкування з журналістами, передає «РБК-Україна».

За словами Володимира Зеленського, щодо детонації у Вишневому правоохоронці відкрили кримінальне провадження, й вже доповіли про перші результати розслідування. За його словами, внаслідок детонації складу боєприпасів, є загиблі та велика кількість постраждалих. Президент наголосив, що винні будуть притягнуті до відповідальності, зокрема, звільнені.

«Я отримав усю інформацію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. Є кримінальна справа, винні люди будуть притягнуті до кримінальної відповідальності й, безумовно, будуть звільнення в “Укроборонпромі“», – цитує Володимира Зеленського hromadske.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня росіяни масовано атакували Київ та Київську область. Зокрема, у місті Вишневе російський обстріл спричинив вторинну детонацію, через яку з міста евакуювали 600 людей. Станом на 9 липня відомо про девʼятьох загиблих людей, ще 18 людей отримали поранення. Того ж дня Володимир Зеленський відреагував на інцидент й доручив СБУ та ГУР «детально зʼясувати те, що сталось у Вишневому».

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Також місце події відвідала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, російський обстріл спричинив найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення – 13 га житлової забудови.

Станом на 9 липня у Вишневому триває ліквідація наслідків. ДСНС повідомила, що на місці події безперервно працюють понад 300 рятувальників.