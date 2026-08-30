Журналіст опублікував фото, на яких, за його словами, автівки, які стежили за співробітниками УП

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач заявив про стеження за співробітниками відділу розслідувань медіа. За його словами, протягом двох днів за ними стежили у Львові. Про це він повідомив на фейсбук-сторінці.

«Панове демократи з дитинства, чия “наружка” загубилась у Львові біля співробітника відділу розслідувань Української правди і блукає два дні?», – написав Михайло Ткач.

Журналіст також опублікував фотографії, на яких дві автівки – сірий легковик Škoda Octavia з номерним знаком BC5396CO та білий легковий автомобіль Honda Accord з номерними знаками BC3031KO. На інших опублікованих світлинах чоловіки, які, за словами журналіста, стежили за співробітниками «Української правди».

Фото Михайла Ткача

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«Дайте, будь ласка, інформацію про хлопців – допоможемо повернути керівництву. Дякую», – додав Михайло Ткач.

Нагадаємо, у липні журналіст Михайло Ткач повідомляв про напад на знімальну групу УП, який скоїли поблизу 5-зіркового готелю Edem Kyiv у Конча-Заспі поблизу Києва, що належить Ігорю Кривецькому. Тоді постраждали водій та оператор, яких облили зеленкою. Згодом бізнесмен у коментарі журналістам «Української правди» заперечив, що напад могла здійснити його особиста охорона або охорона готелю Edem Kyiv.