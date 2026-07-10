Журналіст звернувся до поліції

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив про напад на знімальну групу «Української правди». За його словами, охоронці львівського бізнесмена Ігоря Кривецького біля заміського комплексу Edem Kyiv облили зеленкою оператора та водія редакції.

Як йдеться в повідомленні, напад стався ввечері у четвер 9 липня біля 5-зіркового готелю Edem Kyiv у Конча-Заспі поблизу Києва, який належить Ігорю Кривецькому. Михайло Ткач повідомив, що охорона вилила зеленку на водія та оператора знімальної групи «Української правди». За словами журналіста, зеленка не потрапила в обличчя потерпілим.

Фото Михайла Ткача

За даними УП, на знімальну групу напала охорона Ігоря Кривецького. Після інциденту журналіст повідомив, що звернувся до поліції та наголосив, що перешкоджання законній професійній діяльності журналістів передбачає відповідальність згідно з чинним законодавством.

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«Очікуємо на швидку і обʼєктивну реакцію правоохоронних органів. Тим, хто в силу тих чи інших обставин в державі відчув себе князем чи іншою привілейованою особою, варто памʼятати, що дороги в нашій країні все ще є публічним місцем і територією загального користування. А перешкоджання журналістській діяльності має наслідки відповідно до чинного законодавства», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що Edem Kyiv – заміський готельний комплекс у Конча-Заспі на березі Дніпра, що займає територію близько одного гектара. Його створили на базі готелю «Старий Відень», який Ігор Кривецький придбав у 2009 році. Через чотири роки об'єкт почали реконструювати, перетворивши його на готель під брендом Edem.

До слова, Ігорю Кривецькому належить найбільший в Україні відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa у селі Стрілки на Львівщині, який займає площу понад 110 га.