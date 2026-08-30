У неділю, 30 серпня, у Львові біля Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного поруч із Державним прапором України підняли Прапор Надії, який символізує підтримку та пам’ять про військовополонених, зниклих безвісти та тих, хто в російському полоні. Про це повідомляє ЛМР.

Державний прапор та Прапор Надії підняли діти захисників України – 13-річний Матвій, син військового Романа, який зник безвісти 16 жовтня 2025 року, Максим – син військовополоненого, бійця 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Андрія, який наприкінці травня 2022 року разом із побратимами потрапив у полон, а згодом під час теракту в колонії Оленівці отримав важкі поранення і досі перебуває в російській неволі, та прикордонниця, військова медикиня, захисниця Маріуполя Еліна Мединіна, яка пережила російський полон. Ініціативу підняття біло-чорного стягу започаткували в Україні у 2025 році.

Фото ЛМР