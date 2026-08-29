У суді обвинувачений повністю визнав вину

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області виніс вирок уродженцю міста Дубно Рівненської області Леоніду Грицаку, який на вантажному автомобілі DAF вчинив смертельну аварію на трасі Київ-Чоп. Внаслідок аварії від отриманих травм пішохідка померла на наступний день у лікарні. Суд призначив йому один рік іспитового терміну.

За матеріалами справи, ДТП трапилася 10 грудня 2024 року близько 15:40 поблизу АЗС WOG на вул. Комунальна, 2 в місті Дубно Рівненської області. Леонід Грицак за кермом DAF перед нерегульованим пішохідним переходом не пригальмував та здійснив наїзд на пішохідку. В результаті від отриманих травм жінка померла наступного дня у лікарні.

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У суді обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся та просив не позбавляти його права керування. Він розповів, що в цей день їхав з Рівного до Львова, перевищив дозволену швидкість, а через великі габарити вантажівки уникнути аварії не вдалося.

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Суддя Олексій Томілін визнав Леоніда Грицака винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалої (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Однак суд змінив ув’язнення на 1 рік іспитового терміну. Також він має сплатити 13,9 тис. грн на користь держави за проведення експертиз. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.