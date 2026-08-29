Аварія сталася 29 серпня близько 10:00 на вул. Чорновола у місті Самбір

У суботу, 29 серпня, у Самборі на Львівщині трапилася смертельна ДТП. Водій BMW на смерть збив 59-річного велосипедиста. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, аварія сталася 29 серпня близько 10:00 на вул. Чорновола у місті Самбір на Львівщині. За попередніми даними, водій автомобіля BMW допустив наїзд на велосипедиста – 59-річного мешканця району. В результаті ДТП чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Зазначається, що за кермом автівки перебував співробітник одного з підрозділів поліції Львівщини.

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«Досудове розслідування здійснюватимуть співробітники Державного бюро розслідувань. Поліція Львівщини зацікавлена у повному, всебічному та неупередженому встановленні всіх обставин події», – йдеться у повідомленні.

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За цим фактом у Головному управлінні Нацполіції Львівщини також призначили службове розслідування. Після його завершення буде визначено подальші дії та ухвалено відповідне рішення.