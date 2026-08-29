Цими вихідними у постраждалих від повені районах очікуються нові опади

Кількість громадян України, яких розшукують у зоні стихійного лиха в Непалі, зросла з 56 до 64. Даних про загиблих чи постраждалих українців наразі немає. Про це повідомила українська служба «Радіо Свобода» з посиланням на Міністерство закордонних справ в суботу, 29 серпня.

Там зазначили, що міністерство, департамент консульської служби та посольства України в Індії та Китаї тримають справу щодо зниклих українців на «особливому контролі». У Непалі також перебуває група дипломатів посольства України в Індії.

Пошуково-рятувальні роботи тривають щодня. Через туман рятувальники використовувають авіацію лише в першій половині дня. Також напередодні рятувальні роботи тимчасово зупиняли через високий ризик прориву завального озера у Тибеті.

За даними МЗС, доступ на авто до епіцентру стихії досі заблокований через зруйновані дороги. Водночас пошуки зниклих безвісти проводять на суходолі, воді та з повітря. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів.

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«З китайського боку безпосередньо до найбільш постраждалої центральної частини КПП “Чжирон” дісталися професійні пожежно-рятувальні групи. Загалом залучено понад 2 тис. осіб та понад 300 одиниць техніки, ситуацію координує вище керівництво КНР», – ідеться в повідомленні.

Посольство України через компетентні органи Непалу також передало запити до компанії, що обслуговує пристрої з функцією геолокації, якими користувалися деякі зниклі громадяни. Наразі отримано координати їхнього останнього зафіксованого місця перебування перед ударом стихії.

«Компанія продовжує спроби встановити актуальне місцезнаходження пристроїв для сприяння пошукам», – ідеться в повідомленні.

За останніми даними, загалом через стихійне лихо в Непалі загинули понад 600 людей, ще близько 2,5 тис. вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 26 серпня обвал льодовикової маси у прикордонному районі між Непалом і Тибетом спричинив раптові руйнівні паводки на річці Трішулі, також відомій як Бхотекоші. За даними Геологічної служби США, обвал зафіксували як сейсмічну подію магнітудою 5,2. Зсув льоду та каміння підняв рівень води в річці на дев’ять метрів за 30 хвилин.

Найбільше постраждала річка Ленде Хола, яка є притокою Трішулі. Річки вийшли з берегів, а вода, змішана з мулом і камінням, затопила прилеглі райони.

Медіа повідомляють, що цими вихідними у постраждалих від повені районах очікуються нові опади, які можуть ускладнити пошуково-рятувальні роботи. Водночас чиновники стежать за другим озером, що утворилося в горах поблизу зони затоплення в Непалі. Його можливий прорив може спричинити нові повені.