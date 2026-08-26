Раптова повінь охопила райони Непалу та прилеглого Тибету

Після масштабної повені в Непалі та прилеглому Тибеті українські дипломати перевіряють інформацію щодо 53 громадян України, які могли опинитися серед постраждалих. Про це у середу, 26 серпня, повідомили BBC і Reuters, а також розповіли у Міністерстві закордонних справ України.

Спершу українське МЗС отримало два звернення на гарячі лінії:

одне стосується можливого зникнення громадянки України в районі стихійного лиха,

друге – втрати зв'язку з українцем, який перебував у регіоні.

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Оновлено о 23:02. Згодом стало відомо, що внаслідок масштабної повені в Непалі та прилеглому Тибеті зниклими безвісти наразі вважаються 53 громадяни України. Українські дипломати разом із місцевими та іноземними службами долучилися до пошуку людей. Про це «РБК-Україна» повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

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За його словами, посольства України в Індії та Китаї підтримують зв’язок із компетентними органами цих країн, які беруть участь у пошуково-рятувальній операції.

Станом на 21:45 підтвердженої інформації про загиблих або постраждалих громадян України не надходило.

Тихий зазначив, що на особисте доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіги українські дипустанови використовують наявні персональні дані зниклих громадян, щоб встановити з ними зв’язок та з’ясувати їхнє місцеперебування.

Окрім цього, на гарячу лінію МЗС звернулися родичі зниклих – загалом надійшло вісім повідомлень про втрату зв’язку з людьми зі згаданого списку.

Що відомо про повінь

Раптова повінь охопила райони Непалу та прилеглого Тибету. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше 95 людей, а ще щонайменше 579 туристів із різних країн вважаються зниклими безвісти. Серед тих, кого розшукують, – понад пів тисячі туристів і паломників із 26 країн, які прямували до гори Кайлас.

Nepal floods: Aerial footage shows the devastating aftermath.



At least 97 people have been killed, while 403 people from 27 countries remain unaccounted for.



Among those reported missing are 62 Nepali citizens, 133 Indians, 47 Americans, and 33 Britons. pic.twitter.com/UyKMs2IJ1g — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Міністр закордонних справ Непалу Шишир Ханал припустив, що причиною стихії міг стати землетрус, який спровокував сходження лавини в долину річки. Потужний потік води та мулу зруйнував мости, дороги, гідроелектростанцію, лінії електропередачі та житлові будинки.

У постраждалих районах триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Рятувальники використовують гелікоптери та безпілотники, однак роботи ускладнюють значні руйнування та проблеми зі зв'язком.

Непальська влада закликає населення залишатися особливо пильним, оскільки зберігається ризик повторних природних явищ.