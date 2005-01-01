Помер знаменитий французький шеф-кухар Поль Бокюз

Поль Бокюз був одним із основоположників так званої «нової кухні»

Помер легендарний шеф-кухар і ресторатор Поль Бокюз, якого називають «понтифіком» французької кухні. Йому був 91 рік, інформує ВВС.

Про смерть відомого шеф-кухаря 20 січня повідомив міністр внутрішніх справ Франції, колишній мер Ліона Жерар Коллон.

«Поль Бокюз помер. Гастрономія в жалобі. Месьє Поль був Францією. Простота і щедрість. Майстерність і мистецтво жити. Понтифік гастрономів покинув нас. Нехай наші шефи в Ліоні і в усіх куточках світу ще довго бережуть плоди його пристрасті», - написав він в Twitter.

Останніми роками Бокюз страждав на хворобу Паркінсона.

Поль Бокюз народився в сім'ї кулінарів, які вели справу ще з XVII століття. Сам він став одним з основоположників «нової кухні», в якій використовується менше жирів, ніж у традиційній, і особлива увага приділяється свіжості та якості інгредієнтів.

Крім того, Бокюз доклав зусиль до поширення гастрономії, розвитку ресторанної справи, 1987 року організував конкурс «Золотий Бокюз», який називають «гастрономічним Оскаром». Останній конкурс відбувся 2017 року.

З 1965 року ресторан L'Auberge du Pont de Collonges, де працював Поль Бокюз, зберігав за собою три мішленівські зірки. 1975 року Поля Бокюза нагородили орденом Почесного Легіону. Тоді він створив свій знаменитий суп з чорними трюфелями, названий за ініціалами президента Валері Жискара д'Естена - VGE.

Кулінарний довідник Gault-Millau назвав його «шеф-кухарем століття» 1989 року. Таке саме звання йому надав Кулінарний інститут Америки 2011 року.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що «французька кухня втратила міфічну фігуру, яка її глибинно трансформувала». За словами Макрона, Бокюз «був утіленням французької кухні... її щедрості, поваги до традицій і винахідливості».