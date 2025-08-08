Підліток висмикнув чеку з гранати і йому відірвало руку та ногу

Підліток, який отримав важкі поранення після вибуху гранати на Мукачівщині, помер у лікарні. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Закарпатської області 8 серпня.

«Смерть 16-річного хлопця констатували 7 серпня. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою “нещасний випадок”», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, інцидент стався 4 серпня у Мукачівському районі. Перебуваючи біля будинку своєї бабусі, підліток висмикнув чеку з гранати і внаслідок вибуху йому відірвало руку та ногу. За життя хлопця три дні боролися медики Закарпатської обласної дитячої лікарні.

Обставини події з’ясовують слідчі у рамках кримінальних проваджень за ч.1 ст. 263 та ст.128 ККУ (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами та необережне тяжке тілесне ушкодження).