У Португалії уряд із 26 грудня посилює карантин. Обмеження діятимуть щонайменше до 9 січня 2022 року, повідомляє у вівторок, 21 грудня, The Guardian.

Уряд Португалії вирішив закрити нічні клуби і бари. Крім того, жителям країни рекомендовано працювати з дому. Обмеження діятимуть із 26 грудня і мінімум до 9 січня.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста також оголосив, що для проживання в готелях країни буде потрібно негативний тест на коронавірус. Він додав, що прийнято рішення обмежити збори на відкритому повітрі до 10 осіб на групу в новорічну ніч.

Зафіксовані випадки зараження коронавірусом у Португалії все ще нижчі за середній показник по ЄС: 433 нових випадки за добу на мільйон жителів. Але минулого тижня цей показник становив 386.

У Португалії від коронавірусу двома дозами вакцини щеплено понад 89% від усього населення: це один з найвищих показників у Європі.

Як повідомляв ZAXID.NET, Нідерланди на тлі поширення нового варіанту коронавірусу «Омікрон» ввели локдаун з 20 грудня до 14 січня.