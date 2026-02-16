Переправникам загрожує до 9 років позбавлення волі

На Закарпатті затримали майстра лісу з Івано-Франківщини та його чотирьох спільників, яких підозрюють в організації схеми незаконного виїзду чоловіків до Румунії. Переправникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 16 лютого, схему організував посадовець філії «Вигодське лісове господарство» ДП «Ліси України» разом із сином співмешканки. Останній тривалий час живе за кордоном і звідти організовував пошук клієнтів.

Вартість послуги становила 8 тис. доларів

Цивільна дружина майстра лісу відповідала за поселення чоловіків та їх супровід до Закарпаття. До схеми залучили ще трьох людей, які відповідали за логістику, транспортування, обхід контрольно-пропускних пунктів та супровід у прикордонній зоні.

«Чоловіків зустрічали в Івано-Франківську, доставляли до села Вигода, поселяли в мотелі та повністю забезпечували харчуванням, щоб вони не виходили з номерів. Вартість послуг складала 8 тис. доларів з кожного ухилянта», – розповіли правоохоронці.

Майстра лісу затримали після отримання грошей у селі Лазещина Рахівського району.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 17 тис. доларів, понад 42 тис. грн, мобільні телефони, радіостанції, автомобілі Volkswagen, Škoda та Toyota, якими перевозили ухилянтів. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України), учасникам схеми загрожує до 9 років позбавлення волі.