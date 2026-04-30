Поліцейські Прикарпаття викрили експрацівницю банку, яка привласнила понад 135 тис. грн клієнтів. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області в четвер, 30 квітня, до схеми причетна 40-річна колишня заступниця керівника відділення банку у селищі Заболотів. Посадовиця мала розширений доступ до автоматизованих банківських систем, персональних даних клієнтів та фінансових інструментів.

«З квітня по жовтень 2025 року під час звернень щодо перевипуску платіжних карток підозрювана отримувала персональні дані клієнтів. А далі, не повідомляючи власників, відкривала на їхні імена нові кредитні рахунки. Фігурантка самостійно оформлювала платіжні картки, отримувала PIN-коди і могла розпоряджатися грошима», – розповіли правоохоронці.

Посадовиця легалізовувала кредитні гроші у різний спосіб – знімала готівку через банкомати, розраховувалася в торгових закладах, перераховувала на власні рахунки. Наразі серед потерпілих – щонайменше семеро клієнтів банку. Загальна сума збитків – 135 тис. грн.

Під час обшуків у підозрюваної вилучили мобільний телефон і банківські картки на ім’я клієнтів.

Прикарпатці інкримінують ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.