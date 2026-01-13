Йдеться про ремонт заміського дитячого табору «Старт» у селі Коростів на Стрийщині, що належить Львівській міській раді

Поліція розслідує зловживання на ремонті комунального табору Львівської міської ради «Старт» у Карпатах. Підозри отримали колишній та чинний посадовці ЛМР, а також колишній директор табору та підрядник робіт. У пресслужбі ЛМР повідомили, що сприяють слідству у розслідуванні зловживань під час ремонту табору.

Йдеться про комунальну установу – заміський дитячий табір «Старт» у селі Коростів на Стрийщині. Табір збудували у 1968 році й з того часу повноцінного ремонту там не проводили. Влітку 2025 року табір відремонтували та перетворили комплекс для відпочинку школярів. За інформацією ЛМР, щоліта у таборі відпочивали близько 600 дітей пільговиків.

Ремонт спальних приміщень коштував 10,45 млн грн, заміна вікон – 1,5 млн грн, придбання меблів та обладнання – у 1,9 млн грн. Загалом – близько 15 млн грн.

Ще під час відкриття відремонтованого табору стало відомо, що СБУ розслідує можливу розтрату грошей. Із матеріалів справи відомо, що ЛМР нібито брала підрядника робіт ще до проведення офіційного тендеру, нібито лобіюючи інтереси ТзОВ «Імекс Буд». Зокрема, договори з підрядником уклали у березні та червні 2025 року, хоча слідчі вважають, що роботи почались раніше.

На початку січня слідчі повідомили про підозри у справі про ремонт табору. Як повідомили ZAXID.NET у ЛМР, у межах кримінального провадження підозри отримали чинний та колишній працівники міської ради, а також колишній директор табору та підрядник. Суд обрав їм запобіжні заходи, однак із серпня нові судові ухвали у цій справі не оприлюднювали.

В міській раді наголосили, що співпрацюють зі слідством та передали правоохоронцям відповідні документи та інформацію. В поліції уточнили, що підозри отримали колишній начальник районного відділу освіти, екскерівник табору, директор підрядного товариства та один з економістів департаменту освіти та культури Львівської міськради. Внаслідок схеми на ремонті табору могли розікрасти майже 4 млн грн.

«Табір “Старт” не бачив ремонту з 60-х років і був у жахливому стані. Наше завдання полягало в тому, щоб нарешті створити там нормальні умови для перебування дітей. У 2025 році там зробили гарний ремонт. Якщо перевірка покаже, що хтось діяв із корисливих мотивів, то я перший зацікавлений, аби таку людину покарали. Водночас якщо звинувачення не знайдуть підтвердження, важливо, щоб кожну людину було виправдано. Усі матеріали передали слідчим, ми повністю відкриті до співпраці і зацікавлені в об’єктивному й прозорому встановленні всіх обставин у цій справі», – повідомив керівник департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Додамо, що після ремонту табір може приймати дітей не лише влітку, а впродовж усього року. Зокрема, у 2025 році у таборі відпочивали діти захисників, зокрема тих, то втратив власне житло або близьких через війну.

«Львівська міська рада наголошує на важливості відповідального та неупередженого підходу до розслідувань і закликає утримуватися від маніпуляцій та поширення неперевіреної інформації до ухвалення офіційних процесуальних рішень», – додали в ЛМР.

Додамо, що з 2016 року й до листопада 2025 року директором табору «Старт» був Орест Покитко. Зараз установу очолює Любомир Войтович.

ТзОВ «Імекс Буд» зареєстроване у 2021 році та належить львівʼянину Ігорю Чурі. Він вже вказаний директором компанії.