Арестович прокоментував поширений збір на потреби 158 ОМБр

Ексрадник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував поширений ним збір на потреби 158 окремої механізованої бригади. За його словами, збір організувала громадська організація «РоДоРа», керівником якої є його друг.

Як пояснив Олексій Арестович, 158 бригада звернулась до громадської організації «РоДоРа» за допомогою у придбанні польових систем для очищення води. Один з керівників ГО, Борис Вихованець, є другом Арестовича. Саме він попросив експосадовця опублікувати інформацію про збір грошей.

«Командування 158 бригади, якщо вам все ще потрібні ці системи – ми зберемо та передамо [...] Я не беру і не брав ніколи цих грошей до рук, я їх навіть не бачу. Я розміщую лише ваші “банки” і вам збирає не Арестович, а люди, громадяни України, яких ви захищаєте. Арестович лише доносить ваші потреби до людей», – написав Олексій Арестович у своєму телеграм-каналі.

Заяву Арестовича також підтвердила громадська організація «РоДоРа». Там розповіли, що за запитом 158 ОМБр організували збір на одну систему для очищування води, а загалом планували зібрати гроші на три такі системи. Також волонтери зазначили, що гроші надходять на рахунок одного з керівників організації. Крім того, «РоДоРа» наголосила, що «має позитивну історію зборів» завдяки підписникам Арестовича.

«Завдяки спільноті Олексія Арестовича було зібрано і передано сім мобільних систем водопостачання, з них п’ять – для в/ч А3033 НГУ, ще дві мобільні системи для в/ч А3628 ССО», – йдеться у повідомленні «РоДоРа».

Запит командування 158 бригади до ГО «РоДоРа» щодо допомоги у придбанні очисних систем для води

Своєю чергою 158 ОМБр перепросила в громадської організації, відредагувавши свою заяву, опубліковану 20 вересня. Там також підтвердили, що дійсно співпрацюють з «РоДоРа».

«Після перевірки було виявлено, що це справжній збір організований громадською організацією “РоДоРа” з котрою ми співпрацюємо, та реквізити якої поширив О. Арестович. Перепрошуємо у громадської організації “РоДоРа”», – йдеться у повідомленні бригади.

Вдень 22 вересня Олексій Арестович знову опублікував інформацію про збір грошей для 158 бригади та заявив, що не потребує вибачень від військових.

«Вони публічно визнали свою помилку. Це реальна мужність (без будь-якої іронії) і сміливий вчинок. Щоправда, через обмеженість своїх сил, вибачитися перед якимось «О.Арестовичем» вони не зуміли, але це їм просто не вистачило резервів. Він, до речі, просив передати, що йому не вибачення потрібні, а щоби бійці були з водою. Збираємо далі», – написав Олексій Арестович.

Нагадаємо, 20 вересня Олексій Арестович поширив реквізити для збору грошей на потреби 158 окремої механізованої бригади. Того ж дня 158 ОМБр заявила, що не співпрацює з експосадовцем та назвала фейком його інформацію про збір.