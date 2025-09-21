Олексій Арестович поширив фейковий збір на потреби ЗСУ

Підсанкційний колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович поширив повідомлення про збір грошей на потреби 158 окремої механізованої бригади. Проте у бригаді назвали цей збір фейковим. Про це йдеться у заяві військових, опублікованій у суботу, 20 вересня.

Вранці 20 вересня Олексій Арестович у своєму телеграм-каналі поширив допис російською мовою, у якому розмірковував про причини РФ вести війну проти України. Вкінці посту ексрадник ОП опублікував реквізити для нібито збору грошей на потреби підрозділу 158 окремої механізованої бригади (в/ч А5002). За словами Олексія Арестовича, військові буцімто потребують понад 185 тис. грн на посилену мобільну систему водопідготовки в екстремальних умовах.

Прикметно, що 20 травня цього року Арестович заявляв, що більше не поширюватиме збори на потреби Сил оборони, оскільки вони «ведуть до вбивств».

Через кілька годин 158 ОМБр у соцмережі Фейсбук опублікувала заяву щодо поширеного Олексієм Арестовичем збору, назвавши його фейком. У бригаді наголосили, що не співпрацюють з ексрадником ОП та закликали не робити донати на опубліковані ним реквізити.

«Це – фейк! Підрозділ не співпрацює з О.Арестовичем. Якими мотивами той керується, розповсюджуючи згадане повідомлення – наразі невідомо. Але в будь-якому разі закликаємо вас не підтримувати цей збір, не переказувати кошти на зазначені рахунки, щоб не бути ошуканим шахраями і не компрометувати Збройні сили України», – йдеться у заяві 158 ОМБр.

Бригада закликала українців, які бажають допомогти ЗСУ, звертатися безпосередньо до військовослужбовців або до волонтерів з «чистою репутацією».

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції Ради національної безпеки та оборони проти Олексія Арестовича. Накладені на нього обмеження діятимуть протягом 10 років. Зауважимо, що у січні 2023 року Арестовича звільнили з посади радника голови Офісу президента після його скандальної заяви, щодо російської атаки на багатоповерховий будинок у Дніпрі. У інтерв’ю для росіянина Марка Фейгіна Арестович заявив, що російська ракета влучила у будинок через роботу української ППО.

Відомо, що 4 вересня 2023 року Арестович виїхав з України через пункт пропуску «Краковець-Корчова» до США. За даними NGL.media він виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міноборони. Проте українська розвідка заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.