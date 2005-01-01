Посол Великої Британії застерегла українську владу від тиску на антикорупційні органи

Якщо українська влада далі буде тиснути на антикорупційні органи, то інвестиції у країну не прийдуть, заявила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф в інтерв'ю НВ.

Джудіт Гоф наголосила, що це може серйозно відбитися на репутації України, яку вона успішно створювала протягом декількох останніх років. За її словами, мова навіть може йти про подальшу міжнародну підтримку України. Посол також зазначила, що без ефективної боротьби з корупцією нові інвестиції у країну не прийдуть.

«Тут представлено багато відомих британських компаній – Land Rover, JCB, Mark&Spencer та безліч інших, вони постійно говорять мені, що їхній розвиток тут гальмує корупція, величезна кількість регуляцій та високі податкові ставки», - сказала Гоф.

На початку грудня 2017 року голови провладних фракцій БПП Артур Герасимов та Народний фронт Максим Бурбак зареєстрували у Верховній Раді законопроект №7362 про спрощення процедури звільнення голів чотирьох антикорупційних органів. Головною новацією цього документу є спрощення процедури звільнення голів чотирьох антикорупційних органів - замість оцінки ефективності глави НАБУ Артема Ситника зовнішніми аудиторами, рішення про його відставку хочуть передати Верховній Раді.

У представництві ЄС в Україні заявили, що законопроект про право Верховної Ради «висловлювати недовіру» головам антикорупційних органів суперечить безвізу і його необхідно відхилити.