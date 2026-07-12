У Львові буде хмарно з проясненнями

Тиждень у Львові та області розпочнеться із незначного потепління, але варто остерігатися грози. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз на 13 липня.

Як повідомили синоптики, 13 липня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з півночі.

Прогноз для Львівської області: у понеділок, 13 липня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі 8–13°С, вдень 21–26°С тепла.

Прогноз для Львова: у понеділок, 13 липня, буде хмарно з проясненнями, можлива гроза. Температура вночі 9–11°С, вдень 22–24°С тепла.

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Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 15 липня.

Нагадаємо, що у багатьох областях України у найближчі дні будуть дощі, місцями можуть бути сильні зливи. Метеоролог Ігор Кібальчич назвав дату, коли в Україну повернеться спекотна погода.