Українські морпіхи отримають спеціально обладнані прохідні мікроавтобуси з робочими місцями для пілотів

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» спільно з групою компаній VIDI розпочали проект «Драйв розвідки». Його мета –зібрати 15 млн грн на 5 командних пунктів управління безпілотними літальними апаратами для бригад Морської піхоти ЗСУ. Про це 22 лютого повідомила прес-служба фонду.

Йдеться про спеціально обладнані прохідні мікроавтобуси з робочими місцями для пілотів, які спроектували фахівці фонду з урахуванням досвіду і побажань військових. Вони підвищать мобільність, безпеку та зручність екіпажів, які шукають ворожі цілі і коригують вогонь по них. Підійдуть для роботи з будь-яким розвідувальним БпЛА – «ШАРК», «Лелека-100», «Фурія», «Валькірія», FlyEye, ACS-3 тощо.

«Аеророзвідники потребують не тільки безпілотників, а й командних пунктів управління. Відповідно до запитів військових, фахівці фонду їх розробили. Разом з VIDI запускаємо збір на п’ять таких спеціально обладнаних автівок. У машини встановимо, зокрема, монітори, засоби живлення, а також системи опалення та кондиціонування для комфортної роботи екіпажів БпЛА за будь-якої погоди. Це підвищить їхню ефективність», – говорить директор операційного департаменту «Повернись живим», керівник проекту Максим Зінчук.

Командні пункти дозволять швидко переміщатися між різними ділянками фронту для їх підсилення. Також розширять вибір точок, з яких зможуть працювати військові. VIDI перерахували на збір 1,5 млн грн.

«Група компаній VIDI, яка є одним з лідерів українського автомобільного дилерського бізнесу, визначила допомогу Збройним силам України одним із головних векторів своєї благодійної діяльності. Лише за 2023 рік на підтримку ЗСУ було виділено понад 23,7 млн грн. Як засновник бізнесу VIDI я радий відгукнутися на пропозицію “Повернись живим” створити такий необхідний для наших Сил оборони спільний проект. Отже, разом працюємо на Перемогу!», – зазначив Віталій Джуринський, засновник групи компаній VIDI.

Підтримати проект «Драйв розвідки» можна переказом на спецрахунок за посиланням, або донатом на «монобанку».