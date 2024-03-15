Мобільна пулеметна група, яка «полює» на ворожі дрони

У ніч на п’ятницю, 15 березня, Повітряні сили ЗСУ знищили усі 27 дронів-камікадзе Shahed, якими росіяни атакували Україну. Про це повідомила прес-служба Повітряних сил у ранковому зведенні.

Як розповіли у відомстві, Shahed збили у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Тільки на Київщині на підступах до столиці знищили півтора десятка дронів.

інфографік Повітряних сил ЗСУ

Крім того, окупаційні війська також вдарили сімома ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, а також однією керованою авіаракетою Х-59 по Полтавщині. Ракети перехопити не вдалося.

Зауважимо, що ввечері четверга росіяни атакували безпілотниками Вінниччину. Там російський дрон влучив в житловий будинок. Внаслідок російського нападу одна людина загинула, четверо поранені.