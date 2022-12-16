Мешканка Закарпаття залишила у обласній дитячій лікарні немовля. Дівчинка перебувала у медзакладі на лікування, проте мама за дитиною так і не прийшла. За даними соцпрацівників, жінка вже позбавлена права на виховання 10 своїх дітей. Наразі служба у справах дітей готує документи для притягнення матері до відповідальності.

Про інцидент у п’ятницю, 16 грудня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради. За інформацію мерії, наразі в обласній дитячій лікарні перебуває двоє залишених немовлят – дівчинка та хлопчик. Обох дітей залишили матері після закінчення лікування. У міській раді додають, що одна із мам уже позбавлена батьківських прав на десятьох своїх дітей.

«Служба у справах дітей Мукачівської міської ради з’ясувала обставини перебування дітей у лікарні, встановлені їх особи та зібрано відомості про їх батьків. Одинокі матері дівчинки та хлопчика є жителями інших територіальних громад Закарпатської області. Одна з них уже позбавлена батьківських прав відносно 10 дітей», – йдеться у повідомленні.

У міськраді не уточнюють більше жодних даних про матерів, проте додають, що наразі мукачівська служба у справах дітей збирає документи для притягнення обох матерів до відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків та вирішення подальшої долі дітей.