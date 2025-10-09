Економіст сам шукав тих, хто йому заплатить хабар

Сихівський районний суд Львова оштрафував економіста Львівського бронетанкового заводу на 146 тис. грн за те, що він працевлаштував військовозобов’язаного чоловіка за хабар для отримання бронювання від військової служби. Відповідний вирок суд виніс 3 жовтня.

Як йдеться у матеріалах справи, Ігор Неповінних, економіст Львівського бронетанкового заводу, у період 11-13 лютого запропонував військовозобвʼязаному уродженцю Луганщини допомогти з бронюванням від військової служби за 3,5 тис. доларів. Чоловік дав хабар Ігорю Неповінних, і економіст підготував документи на працевлаштування на заводі та подальші документи для відстрочки.

У суді Ігор Неповінних свою провину визнав повністю та сказав, що шукав людей, які йому даватимуть хабар за працевлаштування, оскільки сам він був у скрутному фінансовому становищі.

Суддя Володимир Жила визнав винним економіста і оштрафував його на 146 тис. грн. Вирок можна оскаржити в апеляції.