Під час воєнного стану премія посадовців становить не більше 30% окладу

Кабінет міністрів України ввів додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів для державних службовців та працівників патронатних служб судової системи на період дії воєнного стану. Про це в понеділок, 1 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з постановою Кабміну, до 31 грудня 2025 року коефіцієнти підвищення посадових окладів застосовуватимуться для таких держслужбовців апарату судів та судових органів:

місцеві суди – коефіцієнт 1,19;

апеляційні, окружні адміністративні, господарські суди, територіальні управління Державної судової адміністрації, територіальні підрозділи Служби судової охорони – 1,3;

Державна судова адміністрація, центральний орган управління Служби судової охорони – 1,2.

Виплата додаткових коштів забезпечуватиметься зі спеціального фонду державного бюджету, який поповнюється коштами від судових зборів та надходженнями від звернення застави в дохід держави.

Також передбачено, що додаткові коефіцієнти підвищення зарплатні діятимуть на весь період воєнного стану для працівників патронатних служб у системі правосуддя:

Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України – коефіцієнт 1,45;

апеляційні суди, окружні адміністративні, господарські суди – 1,3;

місцеві загальні суди – 1,25.

Установлено, що на період дії воєнного стану преміювання згаданих працівників органів системи правосуддя здійснюється у розмірі, що не перевищує 30% їх посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнта підвищення.