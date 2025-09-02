Працівникам судів та патронатних служб у системі правосуддя підняли зарплату
Виплата додаткових коштів забезпечуватиметься зі спецфонду держбюджету
Кабінет міністрів України ввів додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів для державних службовців та працівників патронатних служб судової системи на період дії воєнного стану. Про це в понеділок, 1 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Згідно з постановою Кабміну, до 31 грудня 2025 року коефіцієнти підвищення посадових окладів застосовуватимуться для таких держслужбовців апарату судів та судових органів:
- місцеві суди – коефіцієнт 1,19;
- апеляційні, окружні адміністративні, господарські суди, територіальні управління Державної судової адміністрації, територіальні підрозділи Служби судової охорони – 1,3;
- Державна судова адміністрація, центральний орган управління Служби судової охорони – 1,2.
Виплата додаткових коштів забезпечуватиметься зі спеціального фонду державного бюджету, який поповнюється коштами від судових зборів та надходженнями від звернення застави в дохід держави.
Також передбачено, що додаткові коефіцієнти підвищення зарплатні діятимуть на весь період воєнного стану для працівників патронатних служб у системі правосуддя:
- Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України – коефіцієнт 1,45;
- апеляційні суди, окружні адміністративні, господарські суди – 1,3;
- місцеві загальні суди – 1,25.
Установлено, що на період дії воєнного стану преміювання згаданих працівників органів системи правосуддя здійснюється у розмірі, що не перевищує 30% їх посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнта підвищення.