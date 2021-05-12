Працівниця АЗС обслуговувала клієнтів без маски

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області оштрафував на 17 тис. грн операторку заправки WOG у Дрогобичі Світлану Г. за відсутність маски на робочому місці.

Як вказано у матеріалах справи, в обід 27 березня операторка заправки WOG, що вул. Володимира Великого, 7/3 в Дрогобичі, обслуговувала клієнта без маски. Поліцейські склали на Світлану Г. адміністративний протокол за порушення постанови Кабміну про запровадження карантину. У суді працівниця АЗС своєї провини не визнала.

19 квітня суддя Дрогобицького міськрайонного суду Зоряна Павлів визнала Світлану Г. винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП та оштрафувала її на 17 тис. грн.

Крім цього, Світлана Г. має заплатити 454 грн судового збору. Цю постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.