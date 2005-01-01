Працівницю Пенсійного фонду Львівщини звільнили через незадекларований автомобіль

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 14:097591

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Апеляційний суд Львівської області не підтримав апеляцію начальниці одного з відділів ГУ Пенсійного фонду Львівщини Олени Журавель, яку раніше оштрафували за незадеклароване авто. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області, де також додають, що жінку звільнили із займаної посади.

Як пояснили ZAXID.NET у прес-службі прокуратури Львівської області, на час розгляду матеріалів справи апеляційним судом жінка сама написала заяву на звільнення. Однак, якби працівниця не написала заяви за власним бажанням, то її б все одно звільнили за правопорушення.

Олена Журавель у вересні 2016 року придбала автомобіль Opel Astra, вартістю 511 тис. грн. Жінка не повідомила про покупку Національне агентство з питань запобігання корупції, як це вимагається від посадовця такої категорії згідно зі ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції».

Галицький районний суд Львова у серпні 2016 року оштрафував жінку на 1,7 тис. грн. У грудні 2017 року Апеляційний суд Львівської області також залишив без задоволення її апеляційну скаргу. Жінка скаржилась на те, що Галицький районний суд Львова поверхнево розглянув матеріали справи.

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